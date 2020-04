Numa mensagem divulgada esta noite, o chefe de Estado anunciou que, após consultas nos últimos dias a diferentes entidades, públicas e privadas, e na sequência da avaliação feita com o Governo e autoridades de saúde, decidiu "não prorrogar, pela segunda vez, o 'estado de emergência' constitucional" nas ilhas do Maio, do Fogo, da Brava, de Santo Antão, de São Nicolau e do Sal.

Nestas ilhas, sem casos confirmados de covid-19, o "estado de exceção" terminará às 24 horas deste domingo, pelo que haverá, a partir de segunda-feira, "um abrandamento e encurtamento das medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias", designadamente "no que respeita à liberdade de circulação e ao funcionamento de serviços públicos e privados, mantendo-se as demais medidas restritivas previstas na lei".