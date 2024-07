Em comunicado, o Abanca indica que o contrato de transmissão de 100% de ações do EuroBic foi hoje assinado em Lisboa, com a presença do seu presidente, Juan Carlos Escotet Rodriguez.

A operação foi concluída oito meses após o acordo de compra e venda assinado pelas duas partes e depois de recebidas as aprovações dos reguladores, a Autoridade da Concorrência e o Banco Central Europeu.

O Abanca considera que com esta aquisição se torna "numa das principais entidades bancárias do país", posicionando-se como "a sétima entidade bancária em Portugal".

"A aquisição do Eurobic tem um claro sentido estratégico para o Abanca, devido ao dinamismo do mercado português, a sua inter-relação económica com a Galiza e com Espanha, e as sinergias que proporciona ao nosso projeto. É a operação corporativa mais significativa que desenvolvemos até à data e a segunda em Portugal desde que inauguramos esta fase de crescimento internacional em 2018 com uma clara vocação de consolidação ibérica", afirmou Juan Carlos Escotet Rodríguez, citado em comunicado.

O Abanca refere ainda, no comunicado, que com esta aquisição quadruplica o número de clientes para 325 mil e triplica a rede comercial para 251 agências e o volume de negócios para 20,3 mil milhões de euros.

O grupo espanhol Abanca anunciou em 15 de novembro do ano passado, em comunicado, a compra da totalidade do EuroBic sem, contudo, divulgar o valor do negócio. O Jornal Económico noticiou que o valor da compra rondaria os 300 milhões de euros.

O Abanca comprou, em 2018, a rede de retalho do Deutsche Bank Portugal, pelo que até agora contava com aproximadamente 70 agências no território português.

Na sequência da investigação jornalística 'Luanda Leaks', em 2020, foi anunciado que a empresária Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura acionista do EuroBic, uma medida para "salvaguardar a confiança na instituição", referiu então o banco em comunicado. Desde então o Abanca andou em negociações para comprar o banco de origem angolana, mas o acordo só aconteceu no ano passado e foi agora concretizado.

O EuroBic (que em 2012 adquiriu parte do BPN) teve lucros de 104 milhões de euros em 2023, mais do dobro dos 40,3 milhões de euros de 2022.

O grupo espanhol Abanca (detido pelo milionário hispano-venezuelano Juan Carlos Escotet) teve lucros recorde de 711,3 milhões de euros em 2023, mais do triplo do que em 2022.

