Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira, até 31 de março deste ano, a carteira de pedidos confirmada totalizava 17,3 mil milhões de dólares (cerca de 16 mil milhões de euros), enquanto no mesmo trimestre de 2021 era de 14,2 mil milhões de dólares (cerca de 13 mil milhões de euros).

De acordo com a Embraer, das 14 aeronaves entregues este ano, seis eram comerciais e oito executivas, enquanto no mesmo período de 2021 nove eram para o setor comercial e 13 para aviação executiva.

No setor da Defesa, a empresa assinou dois contratos com o Exército brasileiro, um para a venda de quatro radares e outro para o desenvolvimento e implantação de um sistema integrado de monitorização de fronteiras.

Em relação ao segmento de serviços e suporte, a fabricante brasileira disse que assinou um acordo abrangente com a empresa nigeriana Air Peace para apoiar a frota de modelos E195-E2 e ERJ145.

No balanço de entregas do trimestre, a Embraer destacou a entrega de 56 aeronaves executivas do modelo Phenom 300 em 2021 e disse que as vendas para esse setor de aviação "seguem uma taxa de crescimento".

A terceira maior fabricante de aeronaves do mundo entregou 141 aeronaves no ano passado.

