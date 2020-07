"Temos condições criadas para o efeito, temos condições de biossegurança, a ANEP inclusive fechou contrato com vários fornecedores e temos já produtos de proteção que estamos a mandar também para o interior do país", afirmou hoje à Lusa o presidente da ANEP, António Pacavira.

Segundo o líder associativo, o processo de munir as escolas particulares com material de biossegurança, sobretudo colégios, pelo país está em curso, frisando que "há quem esteja com 100% de condições, outros com 90%", mas assegurou que até dia 13 espera que estejam garantidas todas as condições.

Se isso não acontecer, defendeu que então deve ser atrasado o arranque das aulas nas escolas sem condições.

A Associação Nacional do Ensino Particular de Angola controla mais de 1.200 filiados, no entanto, sublinhou António Pacavira, a distribuição de material de biossegurança "também é extensiva aos colégios não filiados".

As aulas no ensino geral e universitário em Angola foram suspensas em março, antes de o Presidente angolano, João Lourenço, declarar estado de emergência, que decorreu entre 27 de março e 25 de maio.

Angola, que vive desde 26 de maio situação de calamidade pública, conta com 315 casos positivos da covid-19, sendo 201 ativos, 97 recuperados e 17 óbitos.

O decreto que determina situação de calamidade pública prevê o reinício da atividade no ensino superior e no segundo ciclo do ensino secundário a partir de 13 de julho embora "dependente da evolução da situação epidemiológica".

Em relação à garantia do distanciamento dos alunos nas salas de aula, o presidente da ANEP disse que a média nacional no ensino particular é de 25 alunos por sala e nesse domínio "não foi difícil fazer enquadramento".

"Quanto ao distanciamento, tivemos que reduzir salas com 15 ou 20 alunos dependendo do tamanho da sala, o que alterámos foi o paradigma das escolas com regime integral, onde o aluno entra de manhã e sai apenas de tarde, dividimos em turnos", concluiu.

O reinício das aulas em Angola continua a dividir opiniões dos intervenientes diretos no setor, país e encarregados de educação, gestores, professores e autoridades que ponderam o regresso devido aumento diário de casos da covid-19.

Para o subsetor do ensino universitário e no segundo ciclo do ensino secundário o recomeço das aulas está agendado para 13 de julho e para o primeiro ciclo do ensino primário para 27 de julho.

