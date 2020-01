Eni ganha nova licença para exploração de petróleo na província angolana do Namibe A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) angolana decidiu atribuir 60% da licença de exploração e produção do Bloco 28 à petrolífera italiana Eni, no âmbito da sua primeira Ronda de Licitação Internacional. economia Lusa economia/eni-ganha-nova-licenca-para-exploracao-de_5e21c33a281deb1beb16f633





Segundo um comunicado de imprensa da Eni, enviado hoje à Lusa em Luanda, a atribuição dos direitos de exploração do Bloco 28, na província angolana do Namibe, resulta da ronda de licitações competitiva que ocorreu em 2019.

A petrolífera italiana, com 60% de participação, será a operadora da licença, localizada em "águas profundas na inexplorada" Bacia do Namibe, sendo que o grupo empreiteiro incluíra a angolana Sonangol com 20%, enquanto o restante percentagem será atribuída a "um terceiro durante o fecho do contrato".

De acordo com a Eni, que produz atualmente em Angola cerca de 145.000 barris de petróleo por dia, a atribuição do Bloco 28 consta do programa de licitações da ANPG para o período 2019-2025.

A Eni está presente em Angola desde 1980 e a atribuição desta nova licença permitirá que petrolífera italiana "consolidar ainda mais a sua presença de longo prazo no país".

DYAS // JH

Lusa/Fim