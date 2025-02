Num comunicado hoje divulgado, o instituto alemão Ifo afirma que o barómetro do emprego recuou 0,4 pontos em fevereiro face a janeiro, para 93,0 pontos.

"A situação no mercado de trabalho mantém-se tensa", afirmou o diretor de inquéritos da Ifo, Klaus Wohlrabe, citado no documento.

De acordo com o instituto, os fornecedores de serviços querem ser "um pouco mais restritivos no seu planeamento de pessoal nos próximos meses", enquanto nas tecnologias houve uma travagem.

No comércio, "a situação continua difícil, com as empresas a procurarem uma redução do número de trabalhadores", e na construção há "uma tendência média para menos funcionários".

