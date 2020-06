O vice-presidente para o pelouro dos transportes na Confederação das Associações Económicas (CTA) de Moçambique, a maior associação patronal do país, defendeu "a introdução de uma linha de subsídios para as empresas que suspenderam as suas atividades" com vista ao "pagamento de salários", referiu em conferência de imprensa, em Maputo.

Faruque Assubuji defendeu ainda uma moratória no pagamento de juros de dívidas para os operadores de transporte, flexibilização dos prazos para o pagamento dos impostos e a harmonização das taxas fronteiriças com as praticadas pelos países vizinhos.