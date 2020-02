Empresas moçambicanas abrandam ritmo de encomendas para valores mínimos - Standard Bank As novas encomendas das empresas moçambicanas subiram durante o mês de janeiro, mas "à taxa mais fraca dos últimos 20 meses", segundo o índice PMI do banco Standard. economia Lusa economia/empresas-mocambicanas-abrandam-ritmo-de_5e3d96d3ee210512b2cb2760





"O crescimento de novas encomendas diminuiu, levando a aumentos mais fracos na produção e no emprego, bem como a uma queda relativamente forte na compra de meios de produção", descreve o banco, acerca do cenário económico com que o setor privado começou o ano.

A aquisição de meios de produção sofreu "a maior quebra dos últimos três anos" ao mesmo tempo que a confiança das empresas enfraqueceu "acentuadamente": os inquiridos pelo banco referiram que "o total de novos negócios aumentou apenas marginalmente desde o fim de 2019".