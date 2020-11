Empresários moçambicanos aplaudem isenção de IVA no açúcar, sabão e óleo

A CTA - Confederação das Associações Económicas de Moçambique aplaudiu hoje com a prorrogação da isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no açúcar, sabão e óleo alimentar até dezembro de 2023, face ao impacto da covid-19.