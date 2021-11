De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Mário Nuno dos Santos Ferreira notificou à empresa, na segunda-feira, uma participação qualificada de 2,06%.

Antes desta operação, conforme apontado na mesma nota, Mário Ferreira não tinha qualquer participação na empresa.

Além de 'chairman' da Media Capital, dona da TVI, o empresário é também dono da Douro Azul, empresa de cruzeiros fluviais.

No primeiro semestre, a Martifer totalizou 5,8 milhões de euros de lucro, valor que compara com 1,5 milhões de euros no período homólogo, segundo comunicado ao mercado em 26 de agosto.

A Martifer é uma empresa que executa projetos no setor da construção metálica, indústria naval - nos estaleiros de Viana do Castelo - e energias renováveis, contando com cerca de 1.400 colaboradores, segundo a informação disponibilizada no 'site' da empresa.

