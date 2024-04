Contactada pela Lusa, fonte oficial da AdC disse que a notificação da operação deu entrada na quinta-feira.

Tendo em conta que é uma operação na área dos media, a decisão da Concorrência é precedida de parecer prévio da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A operação envolve a compra do Jornal de Notícias (JN), O Jogo, JN História, Notícias Magazine, Evasões e Volta do Mundo, assim como a maioria do capital da Sociedade Notícias Direct, bem como a TSF.

Em 27 de março, o empresário Diogo Freitas confirmou à Lusa que tinha saído da administração da Notícias Ilimitadas devido a "diferenças estratégicas", mas que continuava como investidor.

"Abdiquei da administração porque há diferenças estratégicas" e "eu não gosto de ser um entrave", explicou, na altura, Diogo Freitas, empresário que liderou um conjunto de investidores para a compra de alguns jornais e revistas da Global Media e a TSF.

O empresário, da Officetotal Food Brands, asseverou que "não há qualquer problema" com o negócio, mas apenas uma visão diferente que deve ser o melhor caminho para o grupo, sublinhando que se mantém como investidor.

O valor da operação não é conhecido.

O acordo para a compra de alguns títulos da Global Media foi anunciado em 06 de fevereiro e agora falta autorização das autoridades competentes.

