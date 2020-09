O programa, implementado pela organização International Development Enterprise (IDE), já beneficiou 670 famílias e prevê chegar a outras 42 na povoação de Cateme, em Moatize, província de Tete, local de reassentamento outrora polémico e que tem sido palco de ações sociais da empresa.

"Com esta produção, as famílias têm a possibilidade de assegurar o seu sustento [alimentar] e também de ter rendimento com a venda dos produtos", refere Victor Zimba, representante da Vale em Cateme.