De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, esse pedido será incluído na carteira de encomendas do quarto trimestre de 2024 e as entregas devem ocorrer em 2026.

As aeronaves serão equipadas com capacidades aprimoradas para realizar missões como interdição aérea, apoio aéreo tático, patrulha marítima, ataque marítimo e outras operações de defesa territorial.

De acordo com a empresa, a aeronave A-29 Super Tucano oferece às forças aéreas versatilidade para missões como reconhecimento armado, apoio aéreo tático, ataque leve e missões de treino avançado numa única plataforma, o que aumenta a disponibilidade e a flexibilidade operacional da aeronave.

Em 16 de dezembro, a Embraer assinou um acordo para a venda de 12 aviões A-29N Super Tucano à Força Aérea Portuguesa, o primeiro modelo desta aeronave adaptado aos sistemas de comunicações da NATO e outros requisitos operacionais.

A empresa brasileira também criou uma subsidiária em Portugal focada em atividades de defesa e segurança para a Europa, que terá escritório em Lisboa.

O A-29 Super Tucano, com mais de 290 unidades encomendadas, acumula mais de 570.000 horas de voo, sendo 60.000 delas em combate.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer é acionista maioritária da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.

CYR // ANP

Lusa/Fim