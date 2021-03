A empresa esclareceu, em comunicado, que a interrupção do fornecimento de energia vai ocorrer devido aos trabalhos de manutenção na subestação móvel, instalada na Central Elétrica de Bissau.

"Haverá interrupção total no fornecimento de energia elétrica amanhã, terça-feira, entre as 16:00 e as 18:00 locais [mesma hora em Lisboa]", lê-se na nota.

