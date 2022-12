Segundo os mesmos dados da Comissão Eleitoral e publicados no portal da ADSE, votaram 37.880 pessoas, o equivalente a 4,07% do total, com 35.083 beneficiários efetivos a usarem o voto eletrónico, 2.669 o voto presencial e 128 por correspondência.

Os quatro lugares para os representantes dos beneficiários, a que concorreram sete listas, foram atribuídos à lista B que recolheu 13.212 votos e conseguiu dois dos lugares.

As listas A e D, com 4.931 e 8.065 votos cada, respetivamente, elegeram um candidato.

Apoiada pela Frente Comum (afeta à CGTP), a Lista B era encabeçada por Henrique Vilallonga.

Sob o lema "O Renascimento da ADSE", a Lista A era encabeçada por João Neto. Já a Lista D "Por uma ADSE Mais Justa, Mais Solidária e Mais Familiar" era liderada por Arlindo Ferreira.

As eleições para o CGS arrancaram no dia 28 por voto eletrónico e terminando no dia 30 de novembro por voto presencial.

