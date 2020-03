Electricidade de Moçambique vai levar energia até zonas turísticas A Electricidade de Moçambique (EDM) vai investir 365 milhões de meticais (4,8 milhões de euros) para expansão da rede elétrica às zonas com potencial de turismo em Nampula, Norte do país, anunciou hoje a empresa estatal. economia Lusa economia/electricidade-de-mocambique-vai-levar-energia_5e720fc5b0d677194c9eff8a





"Os locais onde estamos a fazer intervenções são pontos turísticos com grande potencial, mas que requerem energia", disse Aly Sincola, presidente da EDM, citado hoje pelo jornal Notícias.

O investimento será feito em duas linhas de média e baixa tensão com extensões de 20 e 25 quilómetros, no distrito de Mossuril, na zona costeira de Nampula.

De acordo com o dirigente, até final de março o posto administrativo de Matibane, em Mossuril, estará ligado à corrente elétrica.

A EDM garante que 15 postos de transformação estão a caminho para cobrir os 45 quilómetros de extensão.

O presidente da empresa acrescentou ainda que o projeto faz parte do primeiro lote de investimentos para garantir energia de qualidade nas zonas turísticas como Ponta de Ouro e Praia de Bilene, no Sul do país.

O projeto resulta do programa estatal Energia para Todos, que prevê dar eletricidade a todos os moçambicanos até 2030.

Dados oficiais indicam que só um terço da população tem acesso à rede elétrica da EDM, num país com cerca de 30 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

