A 'holding' comprou assim, no dia 22 de outubro (quinta-feira) 38.656 ações da Sonae Indústria tendo adquirido no dia seguinte mais 111.557 títulos do grupo, sobre o qual lançou uma oferta pública de aquisição (OPA), em julho.

Como em ocasiões anteriores, em que adquiriu ações da empresa, a Efanor recordou que "esta notificação diz respeito a uma pessoa estreitamente relacionada com pessoas com responsabilidade de direção, na medida em que Duarte Paulo Teixeira de Azevedo e Carlos António Rocha Moreira da Silva são membros do órgão de administração da Sonae Indústria, SGPS, S.A. e membros do órgão de administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.".

A sociedade Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social" da Sonae Indústria e Sonae Capital, de acordo com dois comunicados enviados ao mercado no dia 31 de julho.

Depois disso, o grupo tem divulgado várias aquisições de ações nas duas sociedades e admitiu também retirar de bolsa quando fossem verificadas as condições das ofertas.

Segundo o 'site' da Sonae Indústria, a Efanor detinha, em 21 de outubro, 77,55% do capital da empresa, com 20,07% em 'free float' (dispersos) e 2,37% em participações qualificadas.

