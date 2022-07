"A EDP acordou vender à China International Water & Electric Corporation, sociedade que integra o grupo China Three Gorges (CTG), a participação de 50% na Hydro Global Investment Limited com sede em Hong Kong, pelo montante de aproximadamente 68 milhões de dólares", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Hydro Global é uma 'joint-venture' (parceria) detida pela EDP e a CTG (50-50), sendo que o seu principal ativo é o projeto hídrico San Gabán III no Peru, que tem 209 megawatts (MW).

Segundo a mesma nota, a venda desta participação vai permitir à EDP "continuar a sua trajetória de crescimento", mantendo o foco de crescimento em ativos de geração renováveis, redes e na prestação de serviços de valor acrescentado.

A operação em causa está sujeita a aprovação regulatória.

A empresa não antecipa um "impacto material" nos resultados de 2022.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 0,28% para 4,94 euros.

PE // MSF

Lusa/Fim