De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o "Contrato de Aquisição de Energia fechado com a Lhyfe foi assinado através da Kronos Solar EDPR e é o primeiro assegurado pela EDP Renováveis na Alemanha", onde pretende operar cerca de 500 megawatts (MW) de capacidade solar até 2026.

Trata-se também do primeiro contrato assinado com uma empresa de hidrogénio e prevê que durante 15 anos a Kronos Solar EDPR forneça à Lhyfe energia renovável a partir de um projeto solar com uma capacidade de 55 megawatts-pico (MWp) e que deverá estar ligado à rede durante 2025.

A EDPR adiantou também que assegurou até ao momento mais de 55% do objetivo de novos contratos deste género entre 2023 e 2026.

A empresa de energias renováveis admitiu ainda que, embora o seu negócio na Alemanha esteja mais concentrado na tecnologia solar, tem a ambição de desenvolver projetos eólicos naquele país até ao final da década.

MPE // EA

Lusa/Fim