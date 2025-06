"A EDP assegurou com sucesso a participação num leilão de terrenos que lhe garante direitos exclusivos de negociação com os respetivos proprietários com vista ao desenvolvimento e construção de mais de 200 MW [megawatts] de energia eólica na Alemanha, através da EDP Renováveis", lê-se num comunicado divulgado hoje.

Segundo salienta, trata-se de "um marco significativo da operação da empresa no mercado alemão, dado que representa a entrada no setor eólico num país onde a EDP já desenvolve projetos solares que se encontram em fase de construção".

Localizado na região da Baixa Saxónia, o projeto Uelzen-Suderburg tem potencial para instalar até 38 aerogeradores, somando uma capacidade instalada estimada em cerca de 219 MW.

Uma vez operacional, o parque eólico deverá produzir anualmente mais de 475 GWh de energia verde, suficiente para abastecer cerca de 150.000 famílias, evitando simultaneamente a emissão de mais de 330 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.

"Este é um passo fundamental na nossa estratégia de consolidação multitecnológica em energias renováveis na Alemanha. Já contamos com dois projetos solares de grande escala e dois de geração distribuída em fase avançada de construção no país, além de um 'pipeline' robusto para os próximos anos", afirma o presidente executivo (CEO) da EDP para a Europa, Duarte Bello, citado no comunicado.

O leilão foi promovido no início de 2025 pela Caeli Wind, uma plataforma digital especializada na identificação de locais com elevado potencial eólico, tendo entretanto a EDP já formalizado contratos de arrendamento com os proprietários dos terrenos, numa área total de aproximadamente 2.700 hectares.

A entrada da EDP no mercado alemão ocorreu em 2022, com a aquisição da empresa local Kronos Solar EDPR.

Desde então -- salienta a empresa -- "a Alemanha tem-se afirmado como um mercado estratégico de crescimento para o grupo, com o objetivo de contribuir ativamente para a descarbonização do setor energético no país".

A EDP tem atualmente cerca de 11 gigawatts (GW) de capacidade instalada a nível global no segmento da energia eólica.

PD // CSJ

Lusa/Fim