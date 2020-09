Esta queda sem precedentes do PIB deve-se sobretudo à rigorosa contenção imposta no país a partir de 27 de março para conter a propagação do novo coronavírus, limitando a circulação da população, mas que também paralisou a maioria das atividades económicas.

A queda no PIB é largamente atribuída ao declínio acentuado nos setores da construção, manufatura e mineração, que registaram uma queda de atividade de mais de 70%.

Nove dos dez principais setores económicos do país sofreram uma contração, de acordo com a StatsSA.

A economia sul-africana já estava em recessão - a sua segunda em dois anos - quando pandemia eclodiu no país. A economia tinha tido uma queda de 2% no primeiro trimestre deste ano.

O resultado do segundo trimestre bate largamente uma das anteriores maiores quedas da economia sul-africana que foi "a desaceleração de 6,1%, numa base anual, no primeiro trimestre de 2009 durante a crise financeira global", acrescentou a agência.

