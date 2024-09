"O desempenho da atividade económica no segundo trimestre de 2024 é atribuído, em primeiro lugar, ao setor primário, que cresceu em 5,85%, com maior destaque para o ramo da Indústria de Extração Mineira, com variação de 17,48%, seguido pelo ramo da Pesca, com uma variação de 1,61%", lê-se no relatório das contas trimestrais.

No documento acrescenta-se que o Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado apresentou uma variação positiva de 4,5% no segundo trimestre de 2024, face ao mesmo período de 2023, que acresce a 3,2% no primeiro trimestre, "perfazendo um acumulado de 3,86%" no total do primeiro semestre.

Segundo o INE, o crescimento no segundo trimestre foi impulsionado, na segunda posição, pelo setor terciário, com uma variação de 3,61%. Destaca-se o ramo de Hotelaria e Restauração, com uma variação de 5,63%, seguido do ramo dos Serviços financeiros, com 4,37%, e do ramo dos Transportes, Armazenagem e Atividades auxiliares de transportes e Informação e Comunicações, com uma variação de 3,50%, enquanto o ramo do Comércio e Serviços de Reparação cresceu 2,35%.

O PIB moçambicano deverá crescer para 1,536 biliões (milhões de milhões) de meticais (22.157 milhões de euros) em 2024, o que corresponde a um aumento, em termos percentuais, de 5,5%, na previsão oficial do Governo.

