No ano passado, as exportações aumentaram 1%, enquanto o consumo das famílias cresceu 0,2%, o investimento privado não residencial aumentou 1,2% e o consumo público subiu 0,9%.

O Governo japonês também divulgou hoje os dados para o período entre outubro e dezembro, quando o PIB aumentou 0,7%, em termos trimestrais, principalmente devido a um aumento das exportações e do investimento privado não residencial.

Em termos anuais, a economia japonesa cresceu, no último trimestre do ano, 1,2%, com o consumo privado e o consumo das famílias a aumentarem ambos 1,1%. O investimento privado não residencial também subiu 1,1% e as exportações registaram uma ligeira contração de 0,2%, ainda de acordo com os dados.

Entre julho e setembro de 2024, o PIB aumentou 0,4% em relação ao trimestre anterior e cresceu 1,4% em termos anuais.

O ritmo de crescimento económico do país - que registou uma recuperação dos dados relativos ao turismo este ano e no ano passado, após o encerramento rigoroso das fronteiras durante a pandemia - manteve-se lento devido ao consumo privado, que ainda não recuperou totalmente após a crise de saúde mundial.

O consumo privado representa quase 60% da economia japonesa e, segundo analistas, pode demorar a recuperar num ambiente de inflação persistente e de salários estagnados no país, o que fez com que se perdesse poder de compra.

O PIB nominal do Japão foi superado em 2023 pelo da Alemanha, relegando o país asiático para o lugar de quarta maior economia do mundo, após longos anos de baixo crescimento e deflação, e uma depreciação do iene.

