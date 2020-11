O Insee melhorou a sua estimativa anterior para o terceiro trimestre em 0,4 pontos, depois da economia francesa se ter contraído 13,8% entre abril e maio devido às medida de contenção adotadas pelo Governo para travar a pandemia.

Em termos homólogos face a 2019, a variação do PIB no terceiro trimestre foi de -3,9%, também melhor do que os -4,3% anteriormente anunciados pelo Insee.

A revisão deve-se à melhoria dos dados de consumo das famílias, que aumentaram 17,9% no terceiro trimestre, após uma queda de 11,4% no segundo trimestre, e ao investimento, que aumentou 23,9%, mas foi de -4,8% em comparação com os números do mesmo período em 2019.

Já face ao terceiro trimestre do ano passado, o consumo diminuiu 1,3%, enquanto que os níveis de consumo público aumentaram 0,5%.

O Insee salienta também no seu relatório que o rendimento disponível das famílias aumentou 3,7% neste período, o maior aumento trimestral desde 1983.

As exportações aumentaram neste período 22,1%, após uma queda de 25,1% no trimestre anterior, que contribuiu com 0,7 pontos para o PIB, enquanto as importações subiram apenas 16,8%.

