A doação de Portugal de 52 milhões de euros para drones para o Fundo Internacional para a Ucrânia, para reforçar a defesa daquele país contra a invasão russa, vai ser um dos temas da reunião com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos.

Em Lisboa, Doughty vai visitar a sede da Avincis Helicopter Services, empresa que prestado serviços aéreos de emergência propriedade da britânica Ancala Partners.

No início de 2023, a Ancala Partners anunciou a aquisição dos serviços de emergência aérea da Babcock International em Portugal, Espanha, Itália, Noruega, Suécia e Finlândia, passando a designar-se Avincis

A visita de Doughty, que é responsável pelas relações com a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, faz parte do esforço para estimular o crescimento económico, atraindo investimento e postos de trabalho no Reino Unido, referiu o Governo em comunicado.

No ano passado, o Reino Unido aumentou em 10% as exportações de serviços para Portugal em comparação com 2023, segundo o Governo britânico.

A primeira escala da viagem é em Madrid, onde o secretário de Estado vai visitar o centro de inovação da companhia de energia espanhola Iberdrola, a qual investiu mais de 30 mil milhões de libras (36 mil milhões de euros no câmbio atual) desde 2007 no Reino Unido, onde possui a empresa Scottish Power.

O grupo espanhol anunciou no ano passado um plano de investimento de mais 24 mil milhões de libras (28 mil milhões de euros) nos próximos anos para modernizar a rede elétrica e desenvolver mais projetos de energias renováveis.

Stephen Doughty afirma que o Governo quer atrair investimento estrangeiro para o Reino Unido, no âmbito do chamado "Plano para a Mudança" destinado a promover o crescimento económico.

"Tanto Espanha como Portugal serão uma parte essencial deste compromisso, por isso vou encontrar-me com as principais empresas que estão a apoiar o emprego britânico, a investir na nossa economia e a ajudar-nos a tornarmo-nos uma superpotência das energias limpas", referiu, citado no comunicado.

Os últimos indicadores económicos do seu país, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas britânico (ONS), revelaram que o Produto Interno Bruto (PIB) do país subiu 0,1% em novembro, o primeiro aumento registado pela economia nacional em três meses.

O valor, que representa uma ligeira melhoria em relação a setembro e outubro últimos, quando se registou uma contração de 0,1%, foi pior do que o esperado pelos analistas, que previam uma subida de 0,2%.

O plano da visita prevê também o encontro entre Stephen Doughty e homólogos espanhóis para discutir a cooperação em matéria de segurança europeia.

BM // APN

Lusa/fim