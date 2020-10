"Angola enfrenta quer a incerteza da pandemia, quer as fracas perspetivas de escapar à prolongada recessão que dura desde 2016", escrevem os analistas na mais recente nota sobre as economias africanas.

No relatório, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas do Standard Bank estimam um crescimento negativo de 3,9% este ano e de 1,2% em 2021, alertando que as reformas estruturais, apesar de irem no bom sentido, não conseguem tirar a economia angolana do vermelho a curto prazo.