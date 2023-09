Em resposta ao líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, durante o debate da moção de censura do Chega ao Governo, António Costa sublinhou que, atualmente, o mínimo de existência está fixado "no valor correspondente precisamente a 14 vezes o valor do salário mínimo nacional" de 2023 (760 euros).

"Não é entendimento do Governo que se deva alterar essa situação", referiu.

No entanto, Costa recordou que o executivo tem "fixado o calendário de atualização do salário mínimo nacional até ao final da legislatura" e acrescentou que, "com grande probabilidade", irá atualizar o mínimo de existência em conformidade com esse aumento.

"Mas, senhor deputado, cá estaremos no dia 10 de outubro a apresentar o Orçamento do Estado para o próximo ano e poderá verificar aquilo que será proposto nessa matéria", disse.

Antes, em resposta ao deputado único do Livre, Rui Tavares - que o desafiou a mudar a política orçamental -, Costa afirmou que a política do seu executivo tem permitido "convergir, ano após ano, com a União Europeia" e consolidar as finanças públicas nacionais "de forma saudável".

"O que queremos assegurar é que nós temos orçamentos equilibrados e que, tal como aconteceu no ano passado - em que devolvemos em apoios sociais aquilo que foi o aumento da receita fiscal prevista -, nós teremos de ter relativamente aos saldos orçamentais a alocação equilibrada entre a redução da dívida, a melhoria dos rendimentos e a redução da fiscalidade sobre o trabalho", referiu.

TA // SF

Lusa/Fim