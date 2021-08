Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average terminou em alta de 0,46%, para os 35.264,67 pontos, cerca de 50 acima do seu anterior máximo.

O alargado S&P500 superou o anterior recorde por umas décimas, mas que foram bastantes para o efeito, ao valorizar 0,10%, para as 4.436,75 unidades.

Já o Nasdaq cedeu 0,49%, para os 14.788,09 pontos.

"As perspetivas e medidas de relançamento orçamental suplementares eclipsaram as recentes inquietações com a ressurgência dos casos do novo coronavírus", comentaram os analistas do Wells Fargo, evocando o plano de modernização das infraestruturas dos EUA, com o montante de 1,2 biliões (milhão de milhões) de dólares (um bilião de euros), a aplicar em oito anos, que foi aprovado pelo Senado.

O texto vai agora ser submetido á apreciação da Câmara dos Representantes, que é dominada pelos democratas, o partido do presidente.

As despesas vão ser feitas em várias áreas, desde pontes, estradas, ferrovias e portos, até à internet.

A plataforma de transação de moedas digitais Coinbase recuou 3,85%, depois de ter sido aprovada pelo Senado, dentro do projeto de lei sobe as infraestruturas, uma disposição para taxar as transações em cripto moedas. Mas o título voltou a subir, nas trocas eletrónicas subsequentes ao encerramento da bolsa, por ter anunciado um lucro acima das expectativas, no segundo trimestre.

RN // PDF

Lusa/fim