"O .PT, responsável pela gestão do domínio de topo português .pt, fechou o primeiro semestre de 2021 com um total de 53.754 novos registos, mais 5.177 face ao período homólogo de 2020, o que representa um crescimento de cerca de 11%", refere a nota, assinalando que nos meses de fevereiro e março, o número de novos registos apresentou um crescimento de 60%.

Naqueles dois meses, marcados pelo segundo confinamento geral, foram contabilizados mais de 20 mil novos registos, tendo sido em fevereiro que se observou o maior crescimento homólogo (34,38%) e março o mês com maior número de novos domínios (10.341).

De acordo com a entidade, o valor total apurado no primeiro semestre deste ano ultrapassa os 73 mil se aos registos diretos forem adicionados os registos via Empresa na Hora.

A nota adianta que o crescimento do .pt "reflete o envolvimento dos portugueses no processo nacional de transformação digital", com a presidente do Conselho Diretivo do .PT, Luísa Ribeiro Lopes, a considerar que neste segundo confinamento "o reforço da presença dos portugueses na internet voltou a intensificar-se", verificando-se "uma necessidade clara do lado das empresas em digitalizar os seus negócios e fazer face aos danos provocados pela pandemia".

