Dois bancos lideram necessidade de recapitalização em Angola - banco central O sistema bancário angolano é "globalmente robusto", mas a avaliação dos ativos evidencia que o Banco de Poupança e Crédito e o Banco Económico são responsáveis pelo grosso das necessidade de recapitalização, indicou hoje o Banco Nacional de Angola. economia Lusa economia/dois-bancos-lideram-necessidade-de_5e0ddc6490778c1bfa1d7639





Os resultados do exercício de Avaliação da Qualidade dos Ativos (AQA) do sistema bancário angolano, que visa assegurar a sua estabilidade, solidez e resiliência, feita a 13 bancos a operar em Angola, que representavam 92,8% do total de ativos em 31 de dezembro de 2018, concluiu que o sistema bancário "é globalmente robusto".

A avaliação permitiu também saber que há a necessidade de recapitalizar "um número reduzido de bancos" e que o BPC - Banco de Poupança e Crédito e o BE - Banco Económico representam cerca de 96% do total das necessidades de recapitalização face aos requisitos mínimos exigidos à data de 31 de dezembro de 2018.