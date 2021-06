Documento da CMVM sobre resolução do BES 'adia' audição de Carlos Tavares

Um documento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) acerca da resolução do BES levou ao adiamento da audição do anterior presidente do regulador, Carlos Tavares, na comissão de inquérito ao Novo Banco, segundo o presidente Fernando Negrão.