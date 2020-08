Dívida pública de Cabo Verde renova máximos e chega a 136,9% do PIB em maio

O 'stock' da dívida pública cabo-verdiana renovou máximos em maio, pelo segundo mês consecutivo, chegando a 136,9% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2020, segundo cálculos da Lusa com base nas estatísticas do banco central.