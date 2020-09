Dívida do Reino Unido atingiu os 2,18 mil milhões de euros, mais de 100% do PIB

A dívida acumulada do Reino Unido atingiu os 2,18 mil milhões de euros no final de agosto o que corresponde a 101,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, indicou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas, britânico.