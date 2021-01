"Em novembro de 2020, o endividamento do setor não financeiro situou-se em 742,8 mil milhões de euros, dos quais 338,7 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 404,1 mil milhões de euros ao setor privado", segundo a nota de informação estatística do BdP relativa ao endividamento do setor não financeiro.

Segundo o banco central, relativamente a outubro de 2020, o endividamento do setor não financeiro aumentou 2,1 mil milhões de euros.

ICO // MSF

Lusa/Fim