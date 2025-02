O lucro líquido atingiu 838 milhões de dólares de Hong Kong (102 milhões de euros) no último ano fiscal, que terminou em setembro, anunciou a Disneylândia Hong Kong na terça-feira.

As receitas do parque aumentaram 54% para 1,1 mil milhões de dólares norte-americanos (1,04 mil milhões de euros). Além disso, o número de visitantes atingiu um máximo histórico de 7,7 milhões e as despesas por visitante cresceram 28%.

"A Hong Kong Disneyland Resorts alcançou o melhor desempenho comercial de sempre na história do complexo (...). Continua a ser um dos principais motores do turismo", referiu o diretor executivo da empresa, Michael Moriarty, em comunicado.

O parque temático de Hong Kong, cidade vizinha de Macau, é a mais pequena Disneylândia do mundo e lutou durante anos para se estabelecer antes de atingir a rentabilidade no início da década de 2010.

A empresa enfrentou então concorrência feroz, depois de Xangai ter aberto uma Disneylândia, em 2016. As perdas agravaram-se quando o parque esteve meses encerrado durante a pandemia de covid-19.

A entrada de visitantes locais, chineses do interior do país e turistas internacionais excedeu no ano passado os níveis de 2018, referiu ainda a empresa.

Os habitantes locais representaram cerca de 40% dos visitantes, uma fatia semelhante à dos turistas vindos do interior da China sendo, os restantes provenientes de Taiwan, Filipinas e Tailândia.

A abertura de uma secção baseada no filme de animação de sucesso "A Rainha da Neve", em novembro de 2023, "constituiu um marco importante", notou a empresa.

O complexo está a preparar "experiências temáticas da Marvel" e vai organizar eventos para celebrar o 20.º aniversário, em junho, disse ainda a Disneylândia de Hong Kong.

