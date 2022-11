O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, promulgou o Código de Trabalho em junho deste ano, após o documento, que estava em debate no país há vários anos, ter sido aprovado no parlamento, em junho de 2021.

"De facto, com a promulgação do Código de Trabalho pelo Presidente da República demos um passo civilizacional gigantesco. Parece pouca coisa, mas já é um passo civilizacional porque a Guiné-Bissau não tinha Código de Trabalho, neste momento já tem, mas anteriormente tinha uma Lei Geral de Trabalho que já vinha de 1986", disse em entrevista à Lusa a diretora-geral do Trabalho.

Assucenia Donate defende que a Lei Geral do Trabalho já não refletia a realidade que o país vive atualmente.

A diretora-geral do Trabalho considera ainda que com a existência do Código de Trabalho o país conseguiu, num só documento conjugar os interesses do empregador e do trabalhador, através de 587 artigos.

Assucenia Donate é de opinião de que o Código do Trabalho vem harmonizar interesses económicos e sociais, sem descurar os direitos e garantias do trabalhador, salvaguardando sempre a dignidade da pessoa humana, disse.

Como novidades, a diretora-geral do Trabalho destacou, por exemplo, a redução de burocracia na emissão de pareceres ou autorizações para produção de determinados contratos, a regulamentação do Trabalho Doméstico, Trabalho Portuário e a dilatação do período de licença de maternidade.

"Demos um grande passo que é o reconhecimento da maternidade na perspetiva da dilatação do período de licença de maternidade, porque anteriormente eram 60 dias e agora passou para 90 dias", notou Assucenia Donate.

