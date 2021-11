"Estou preocupado que à saída das medidas de apoio extraordinário que foram implementadas pela política monetária e orçamental neste período, possa haver solavancos nos mercados financeiros", disse Andrea Enria em declarações ao 'podcast' do Banco de Portugal, hoje divulgada.

De acordo com o responsável italiano, "há alguns segmentos dos mercados financeiros, em particular, que estão altamente alavancados, com concentração de posições, em que provavelmente há problemas de sobreavaliação agora".

"Ajustamentos aí poderiam levantar preocupações de estabilidade financeira", alertou o responsável do regulador bancário europeu.

Andrea Enria entende que esse deverá ser "no curto prazo, o foco principal" para Frankfurt, antes de temas mais perenes como a digitalização e as alterações climáticas.

Já a administradora do BdP Ana Paula Serra, no mesmo fórum, referiu-se ao caso específico português, lembrando que o país "terminou as moratórias públicas em setembro".

"Estamos a esperar para ver qual é a avaliação da qualidade do crédito. Poderá dar-se o caso de que alguns dos riscos ainda não se materializaram", referiu.

Ana Paula Serra referiu-se ainda às questões de rendibilidade da banca como um risco, bem como à dívida pública.

"Alguns bancos portugueses ainda estão bem expostos a dívida soberana, e claro que aí esse risco poderia danificar o sistema português", considerou a administradora.

JE // EA

Lusa/Fim