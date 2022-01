Segundo a TDM, o investigador chefe da Divisão de Crimes de Jogo da Polícia Judiciária, Chan Ka Hou, disse que o este gangue adotava medidas violentas para agilizar o pagamento por parte das famílias dos devedores, incluindo tirar fotografias com as pessoas nuas e através do recurso à agressão física.

"Gravavam em vídeo o processo e enviavam vídeos à família e amigos da vítima para os forçar e coagir a pagar a dívida. Forçavam mesmo as vítimas a beber alguma água suja ou a agir de forma a incitá-las ao pânico e a gravarem vídeos, para coagir os devedores a pagarem a dívida", indicou o responsável, citado pela emissora pública de Macau.

As detenções foram feitas no final de dezembro de 2021.

As autoridades acreditam ainda que este grupo iniciou a sua operação, tendo feito no total mais de 4,2 milhões de dólares de Hong Kong (477 milhões de euros) em empréstimos ilegais.

MIM // PJA

Lusa/Fim