Segundo as estatísticas do desemprego da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), hoje divulgadas, o Canadá e a Colômbia foram os países da organização onde o desemprego mais caiu em termos relativos em março, uma tendência quase generalizada para os membros da organização.

Em Portugal a taxa de desemprego desceu para 6,5% em março, menos duas décimas do que em fevereiro.

Em março, a taxa de desemprego no Canadá caiu para 7,5% da população ativa, menos sete décimas, embora os números de abril indiquem que naquele mês houve uma inversão de tendência, com um aumento de seis décimas para 8,1%, disse a OCDE num comunicado.

Na Colômbia, o declínio em março foi de cinco décimas, para 13,8% da população ativa, uma taxa entre as mais elevadas dos Estados-membros apenas ultrapassada pela Espanha (15,3%) e Grécia (15,8% em dezembro, os últimos dados disponíveis).

Também foram significativas as quedas do desemprego no Japão (três décimas para 2,6%), Espanha (duas décimas para 15,3%), Estados Unidos (duas décimas para 6%), Austrália (duas décimas para 5,6%) e México (duas décimas para 4,3%).

Israel foi a principal exceção, com um aumento na taxa de desemprego para 5,4%, mais três décimas de ponto percentual.

Em termos absolutos, o maior número de desempregados no terceiro mês do ano foi registado nos Estados Unidos (9,71 milhões), Espanha (3,49 milhões), Colômbia (3,35 milhões), Itália (2,5 milhões), México (2,42 milhões) e França (2,32 milhões).

