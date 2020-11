O número de desempregados, disponíveis para emprego imediato, atingiu 2.668.000 pessoas, mais 628.000 do que no trimestre anterior.

Em termos homólogos, a taxa de desemprego no terceiro trimestre foi seis décimas mais elevada do que um ano antes.

O INSEE afirmou num comunicado que o declínio do desemprego nos dois primeiros trimestres do ano tinha sido enganador, uma vez que, devido ao confinamento, muitas pessoas desempregadas não tinham sido capazes de procurar emprego, pelo que não podiam ser consideradas tecnicamente desempregadas.

No terceiro trimestre com o desconfinamento, a situação voltou ao normal em termos de procura de emprego, e isto explica em grande parte o forte aumento do desemprego, que não tem precedentes desde o início da série em 1975.

