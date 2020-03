Delta Air Lines reduz efetivos em 11% (10 mil) Cerca de 10 mil funcionários da Delta Air Lines, correspondentes a 11% dos efetivos, já saíram da empresa, através das designadas saídas voluntárias, anunciou hoje a transportadora aérea norte-americana, muito afetada pela pandemia da Covid-19. economia Lusa economia/delta-air-lines-reduz-efetivos-em-11-10-mil_5e727e85d2b618196e6ceb53





A companhia norte-americana tinha tomado nos últimos dias uma série de medidas, com férias não pagas e fomento de planos de saídas voluntárias.

Segundo um documento enviado à autoridade reguladora da bolsa norte-americana (SEC, na sigla em Inglês), 10 mil empregados aceitaram o plano de saídas voluntárias e já saíram.

Mas a hemorragia ainda não parou: "Apelo a todos os empregados (...) para que vejam se uma saída voluntária não é o melhor para ele/ela e a sua família. Não esqueçam que continuam a ter acesso às vossas vantagens sociais, como a cobertura de saúde e as viagens", escreveu o presidente executivo, Ed Bastian, no documento.

O dirigente não avançou se tinha definido um objetivo de saídas.

A Delta empregava 91 mil pessoas em 31 de dezembro último, conforme o seu relatório anual.

Bastian adiantou que ele e os outros administradores renunciaram ao seu vencimento durante os próximos seis meses, enquanto os salários dos quadros dirigentes vão ser cortados entre 25% e 50% até junho.

A Delta decidiu também suspender as compras de novos aviões, vai consolidar as operações em Atlanta e fechar todos os Delta Sky Clubs nos aeroportos.

Enquanto se espera pelos efeitos do plano, a crise sanitária continua a fazer desgastes financeiros: as receitas de março já caíram cerca de dois mil milhões de dólares em relação ao mesmo mês do ano passado.

"A nossa previsão para abril é pior", preveniu Ed Bastian, que acrescentou que a Delta decidiu reduzir as suas capacidades (voos) em 70%, "até que a procura recupere".

As transportadoras aéreas norte-americanas apelaram ao governo para que as ajude, reclamando um plano de salvamento de 50 mil milhões de dólares.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que aprovou hoje a declaração do estado de emergência, o número de casos confirmados de infeção subiu para 642, havendo dois mortos.

RN // AJO

Lusa/fim