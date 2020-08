De acordo com um relatório mensal do Banco de Cabo Verde sobre indicadores económicos e financeiros, as contas públicas do país registaram em maio um défice de 3.824 milhões de escudos (34,8 milhões de euros), que compara com os 691 milhões de escudos (6,3 milhões de euros) do mesmo mês de 2019.

Tendo em conta a revisão em baixa da previsão do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde para 2020, no Orçamento do Estado Retificativo já em vigor, que passou a ser de 183.748 milhões de escudos (1.674 milhões de euros), o défice das contas públicas atingiu até maio o equivalente a 2% do PIB.