"Até abril, as Administrações Públicas (AP) registaram um défice de 4.845 ME [milhões de euros] em contabilidade pública, traduzindo um agravamento de 3.148 ME face ao período homólogo explicado pelo impacto do confinamento e da resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas", refere um comunicado sobre a evolução da execução orçamental hoje divulgado.

O documento do ministério tutelado por João Leão, que antecipa a divulgação da Síntese de Execução Orçamental pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), destaca que "a deterioração do défice" resulta do efeito combinado da contração da receita, em 6,3% e do aumento da despesa, em 6,0%.

