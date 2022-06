Custo horário da mão-de-obra sobe 3,2% na zona euro e 3,7% na UE no 1.º trimestre

Os custos horários da mão-de-obra aumentaram 3,2% na zona euro e 3,7% na União Europeia (UE) no primeiro trimestre do ano, em comparação com período homólogo, divulga o Eurostat.