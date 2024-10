A invenção, da autoria de António Bastos, António Ramos e Francisco Vieira, do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA) e do Departamento de Engenharia Mecânica da UA, incide no mecanismo interno do cubo.

"Permite alcançar o dobro dos pontos de engrenamento, em comparação com os cubos tradicionais disponíveis no mercado, o que resulta numa resposta mais rápida e eficiente na mudança de velocidade sentida no pedal", explica a universidade em nota de imprensa.

O sistema projetado é compatível com qualquer tipo de bicicleta, independentemente da modalidade e do sistema energético (elétricas, assistidas ou manuais).

A nova tecnologia melhora o desempenho do ciclista, especialmente em situações que exigem mudanças rápidas de velocidade e força.

A Universidade de Aveiro explica ainda que o sistema foi concebido para absorver as vibrações geradas durante o movimento em roda livre, minimizando o desconforto causado pelo ruído, aspeto que é "crucial para ciclistas que percorrem longas distâncias".

Os investigadores acreditam que a tecnologia, já protegida por patente, "tem potencial para causar um impacto significativo no mercado de ciclismo, oferecendo uma solução avançada que serve tanto ciclistas profissionais como entusiastas".

A equipa de investigação vai agora avançar com a produção do protótipo e, com apoio dos serviços dedicados à transferência de tecnologia na UA, encetar contactos junto dos operadores do mercado.

