Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo disse que "no período compreendido entre 6 e 12 de dezembro de 2024 (inclusive), a JB Capital Markets, S.V., S.A.U. procedeu a aquisições de 143.610 ações representativas do capital social dos CTT, ao abrigo do programa de recompra de ações próprias da sociedade e enquanto intermediário financeiro encarregue da execução do mesmo, no mercado regulamentado da Euronext Lisbon".

Assim, à data de hoje, "a sociedade já tinha adquirido, no âmbito do programa de recompra anunciado ao mercado em 19 de julho de 2024, 2.173.263 ações, correspondendo o preço pago nestas aquisições a um montante total de 9.538.175 euros".

Em consequência a sociedade detém "um total acumulado de 3.461.309 ações próprias, representativas de 2,50% do seu capital social", rematou.

ALN // EA

Lusa/Fim