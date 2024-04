"Os CTT -- Correios de Portugal informam que, no período compreendido entre 05 e 11 de abril de 2024, o BPI procedeu a aquisições de 100.000 ações representativas do capital social dos CTT, ao abrigo do programa de recompra de ações próprias da sociedade e enquanto intermediário financeiro encarregue da execução do mesmo", lê-se no comunicado enviado ao mercado.

No âmbito do seu programa de recompra, os Correios adquiriram até hoje 5.038.686 títulos por um preço de 18.027.875 euros.

Os CTT detêm assim um total acumulado de 6.416.818 ações próprias, que representam 4,46% do seu capital social.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações dos CTT subiram 0,92% para 4,40 euros.

