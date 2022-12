Os CTT - Correios de Portugal "informam que, devido ao mau tempo que se faz sentir em Portugal continental, a distribuição de correio e encomendas deverá sofrer constrangimentos pontuais em algumas zonas do país", disse a mesma fonte.

"Alheios a esta situação e às fortes perturbações que estão a ser sentidas na circulação rodoviária, as situações mais complexas -- abastecimento e distribuição -, na manhã desta terça-feira, verificam-se no MARL, em Lisboa, no Centro Operacional da Perafita, no Porto, e nas zonas do Alentejo e Algarve", prosseguiu a mesma fonte, referindo que as operações para as ilhas também estão a ser afetadas.

Nas operações para as ilhas "estão a ser sentidos fortes constrangimentos na saída dos voos de Lisboa para a Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores", sendo que "estas perturbações também estão a ser registadas nas operações por via marítima, com especial incidência no grupo Ocidental dos Açores e ainda no domínio inter-ilhas, em todos os grupos", acrescentou fonte oficial.

Além disso, devido a uma "pequena inundação", a loja CTT da Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, "está temporariamente encerrada", sendo que "a situação já está a ser resolvida e deverá estar regularizada muito em breve".

Os CTT "lamentam os constrangimentos causados aos seus clientes", concluiu a mesma fonte.

O estado do tempo deverá agravar-se a partir das 13:00/14:00 e até às 18:00 de hoje, tendo já sido emitido aviso laranja para todos os distritos do continente, exceto Bragança, disse à Lusa o presidente do IPMA.

