"O PMI do Standard Bank caiu ligeiramente para 52,4 em maio, em comparação com os 52,9 registados em abril, com a criação de emprego a diminuir para o valor mais baixo dos últimos três meses", justificou Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank Moçambique, na nota de análise.

Ainda assim, o índice mantém-se em terreno positivo: valores acima de 50 pontos apontam para uma melhoria nas condições das empresas, ao passo que valores abaixo de 50 mostram uma deterioração.

"O PMI geral, que permaneceu acima do valor de referência de 50 desde fevereiro, embora volátil, sugere que a recuperação económica continua, apoiada pelo alívio das restrições associadas à pandemia e por um elevado desempenho na agricultura", acrescentou Fáusio Mussá.

As perspetivas de crescimento foram inclusivamente melhoradas, com uma previsão de subida do PIB de 3,4% este ano (a previsão de março era de 2,8%).

"Por agora, o crescimento da produção e a procura agregada parecem ser suficientemente fortes para compensar o impacto negativo das pressões elevadas sobre os preços e uma política monetária mais apertada", concluiu.

O Purchasing Managers Index (PMI) publicado pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

LFO // VM

Lusa/Fim