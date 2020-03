Crescimento económico abranda na zona euro para 1,2% em 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,2% na zona euro e 1,5% no conjunto da União Europeia (UE) no ano passado, o que representa um abrandamento do crescimento económico, divulgou hoje o gabinete de estatísticas comunitário.

